Final karşılaşmasında Hüseyin Kölük Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi öğrencileri karşı karşıya geldi. “Şehir Planlamasında Modernizm ve Geleneksel Yaklaşım” başlığı üzerinden yapılan münazarada öğrenciler, güçlü argümanları ve ikna kabiliyetiyle dikkat çekti.

Yoğun ilgi gören finalde Hüseyin Kölük Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi ikinci sırada yer aldı. Birincilik elde eden öğrencilere 12 bin TL ödül Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül tarafından takdim edildi. İkinci olan okulun öğrencileri ise ödüllerini Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz’ın elinden aldı.

Programda öğrencilerin yanı sıra okul idarecileri ve öğretmenler de yer aldı. Gençlerin düşüncelerini ifade etme, savunma ve tartışma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen yarışma, renkli görüntüler ve alkışlar eşliğinde sona erdi.