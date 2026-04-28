Turnuvanın açılış müsabakaları, sporcuların ortaya koyduğu performans ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle adeta bir spor şölenine dönüştü. Sahada kıyasıya mücadele eden takımlar, tribünlerde oluşan coşkulu atmosferle birlikte turnuvaya renk kattı. Teknik beceri ve mücadele gücünün ön plana çıktığı karşılaşmalar, ayak tenisinin Yeşilyurt’ta giderek daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koydu.

Modern tesislerde oynanan karşılaşmalar, Tecde Kapalı Spor Salonu ile Yakınca Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Sporculara ve izleyicilere konforlu bir ortam sunan salonlarda, rekabet ve eğlence bir arada yaşanıyor.

Yeşilyurt Belediyesi’nin spora verdiği destekle hayata geçirilen organizasyon, gençlerin sosyal yaşamına katkı sunarken ilçede spor kültürünün gelişmesine de öncülük ediyor. Turnuvanın ilerleyen günlerde daha da yüksek tempoya sahne olması beklenirken, final müsabakaları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Turnuva sonunda dereceye girecek takımlar toplam 70 bin TL para ödülü kazanacak. Ödül dağılımı ise şu şekilde olacak: Birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin TL ve dördüncüye 10 bin TL.

Açılış programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, “Gençlerimizi sporla buluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek önceliklerimiz arasında. Bu organizasyonlar sadece yarışma değil, aynı zamanda dostluk ve dayanışmanın en güzel örnekleridir” dedi.

Turnuva, Yeşilyurt’ta spor dolu günlerin habercisi olurken, ilçede heyecanın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.