Sarı lacivertli camianın büyük bir heyecanla takip ettiği kritik seçim sürecinde sona gelindi. Chobani Stadyumu'nda yoğun bir üye katılımıyla düzenlenen genel kurulda oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından nefesler tutuldu. Sandıkların açılması ve ilk tasniflerin yapılmasıyla birlikte tribünlerdeki atmosfer hızla değişti.

AZİZ YILDIRIM CEPHESİNDE KUTLAMA HAZIRLIKLARI

Oy sayımından gelen gayriresmi sonuçlar, Aziz Yıldırım'ın rakiplerine karşı üstünlük sağladığına işaret etti. Tablonun Yıldırım lehine belirginleşmesi, destekçileri arasında büyük bir coşku yarattı. Sürecin devam etmesine rağmen stadyumda şimdiden kutlama sesleri yükselmeye başladı.

HAKAN SAFİ'DEN AÇIKLAMA: SANDIK İRADESİNE SAYGI

Genel kuruldaki yarışın iddialı isimlerinden Hakan Safi, sonuçların aleyhinde seyretmesi üzerine dikkat çeken bir hamle yaptı. Sonuçların kesinleşmesini beklemeden durum değerlendirmesi yapan Safi, genel tabloyu özetledi. Seçimi geride götürdüklerini belirten başkan adayı, sandık iradesine vurgu yaptı.

RAKİBİNİ TEBRİK EDEREK STADYUMDAN AYRILDI

Safi, yaptığı veda konuşmasında camianın tercihinin farklı şekillendiğini ifade etti. Seçim dönemi boyunca ciddi yatırım ve transfer projeleri hazırladığını hatırlatan Safi, kararın genel kurulun takdiri olduğunu söyledi. Camianın "eskiyle yaşamayı sevdiğini" dile getiren Safi, açıklamasını Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek noktaladı. Kulübün bir neferi olmaya devam edeceğini belirten Safi, konuşmasının ardından stadyumu terk etti.