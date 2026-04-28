Malatya’da kuru meyve ihracatı ve kayısıda okratoksin a bulaşanının önlenmesine yönelik düzenlenen toplantıda, sektörün karşı karşıya olduğu kritik sorunlar gündeme geldi. Yetkililer, özellikle pestisit kalıntıları ve okratoksin riski nedeniyle ihracatta ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtirken, üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerde daha dikkatli ve bilinçli hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“İHRACATTA CİDDİ SORUNLAR YAŞIYORUZ”

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle kalıntı problemlerinin arttığını belirterek, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok pazarda sıkı denetimlerle karşı karşıya kalındığını söyledi. Özcan,

“Okratoksin ve pestisit kalıntıları nedeniyle ihracatta ciddi sorunlar yaşıyoruz”

dedi.

YAĞIŞ VE DOLU KALİTEYİ TEHDİT EDİYOR

Üretim sezonunun zorlu geçtiğini belirten Özcan, son dönemde yaşanan yoğun yağış ve dolu olaylarının ürün kalitesini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Bu durumun ihracata da yansıyabileceği uyarısında bulundu.

“SADECE ÜRETMEK YETMEZ”

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ise, üretimin yanı sıra ürünün pazara sağlıklı ulaşmasının da büyük önem taşıdığını söyledi. Akar,

“Kalıntı riski oluşturan uygulamalar ürün kalitesini düşürüyor, ihracatı da zora sokuyor”

ifadelerini kullandı.

Üreticilerin daha fazla verim almak adına hatalı uygulamalara yönelebildiğini belirten Akar, tüm paydaşların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

EĞİTİMLER VE DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Tarım İl Müdürlüğü’nün üreticilere yönelik eğitim çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akar, özellikle zirai ilaç kullanımı ve okratoksinle mücadele konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin artırıldığını söyledi. Ayrıca açıklanan yeni destek programına da değinen Akar, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere yüzde 50 ile 70 arasında hibe verildiğini, destek üst limitinin ise 30 milyon TL olduğunu ifade etti.

“KAYISI HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ”

Toplantıda, Malatya kayısının dünya pazarındaki yerini koruyabilmesi için üretimden ihracata kadar tüm süreçlerde kalite ve denetimin ön planda tutulması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, üretici, tüccar ve ihracatçıların birlikte hareket etmesi halinde başarılı bir sezon geçirileceğini belirtti.