Kültür ve turizm verilerine göre, 2024/'25 sezonunda Malatya'da sanatsal hareketlilik göz dolduran bir seviyeye ulaştı. Toplam 9 tiyatro salonu ve 3 bin 319 koltuk kapasitesiyle hizmet veren kentte, sahnelenen oyunlar salonları doldurmayı başardı. Ülke genelinde seyirci eğilimlerinin değiştiği bu dönemde, Malatyalı sanatseverlerin tiyatro salonlarına gösterdiği ilgi, kentin kültürel dinamizmini bir kez daha ortaya koydu.

ÖZEL TİYATROLAN ÖN PLANDA

Sezonun Malatya verileri detaylı incelendiğinde, en büyük ilginin özel tiyatrolara yönelik olduğu görülüyor. Kentte özel tiyatrolar toplamda 50 bin 224 seyirciye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Bu seyircilerin 38 bin 646’sı telif (yerli) eserleri tercih ederken, 11 bin 578’i çeviri (yabancı) oyunları izledi.

DEVLET TİYATROLARI İKİNCİ PLANDA

Devlet tiyatroları ise Malatya’da toplam 16 bin 709 seyirci ağırladı. Ancak özel tiyatroların aksine, devlet tiyatrosu izleyicisinin tercihi 10 bin 987 kişiyle çeviri eserlerden yana olurken, yerli eserleri izleyenlerin sayısı 5 bin 722'de kaldı. Kentteki diğer sanatsal faaliyetlerde ise belediye tiyatroları yerli eserlerle 4 bin 850 seyirciye, üniversite tiyatroları ise yine tamamı yerli eser olmak üzere 610 seyirciye ulaştı.

Malatya'daki bu yerli eser ağırlıklı yerel başarı, Türkiye genelindeki genel tabloyla tezat oluşturması bakımından dikkat çekiyor. Ülke genelinde tiyatro salonu sayısı 1.101’e, koltuk sayısı ise 494 bin 184’e yükseldi. Sahnelenen eser sayısı da yüzde 4,8 artarak 10 bin 216’ya ulaştı. Ancak Türkiye genelinde telif (yerli) eser seyirci sayısı yüzde 2,9 azalarak 5 milyon 723 bin 522’ye gerilerken, çeviri (yabancı) eser seyircisi yüzde 14 artışla 2 milyon 459 bin 735 oldu. Türkiye genelinde yerli esere ilgi düşerken, Malatya'da özellikle özel ve yerel tiyatrolar eliyle yerli yapımların sahiplenilmesi şehri kültür yayıncılığında öncü bir konuma getirdi.