Selçuklu mirası Malatya Ulu Cami'nin kubbe mimarisindeki sarmal hareketin anlamı yürekleri titretiyor. Mor ve turkuaz çinilerin birleştiği o noktanın derin manası haberimizde.

Bütün her şeyin ve 18 bin alemin Hz. Muhammed (s.a.v.) ile olan manevi irtibatını mimariye nakşeden muazzam bir sır, Malatya’da asırlardır yaşatılıyor. Tarihi Ulu Cami’nin kubbe iç yüzeyinde yer alan tuğla ve mozaik çiniler, kenarlardan merkeze doğru sarmal bir hareket oluşturarak daralıyor. Tüm evrenin Hz. Muhammed’e doğru yönelmesini simgeleyen bu sarmal mimari, kubbenin tam merkezinde biri mor, diğeri ise turkuaz renkte iki muazzam "Muhammed" yazısında birleşerek nihayete eriyor. Görsel bir şölen sunan bu detay, camiyi ziyaret edenleri derinden etkiliyor.

ANADOLU’DAKİ İLK VE TEK ÖRNEK

Malatya’nın Battalgazi (Eski Malatya) ilçesinde yer alan bu eşsiz mabet, Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında, 1224 yılında inşa edildi. Kitabesine göre mimarlığını Yakup bin Ebubekir el-Malati ve Mansur bin Yakup’un üstlendiği cami, dört eyvanlı planıyla İran’daki büyük Selçuklu camilerinin Anadolu’daki ilk ve tek örneği olma özelliğini taşıyor.

FİRUZE VE PATLICAN MORU ÇİNİLER GÖZ ALIYOR

Yapının tuğladan yapılmış kısımları ilk cami şeklini yansıtırken, taş olan bölümler ise daha sonra yapılan ilaveleri gösteriyor. Mihrap önü kubbesine bitişik; ortasında bahçesi ve havuzu bulunan iç avlu ise planın esasını meydana getiriyor.

Caminin en göz alıcı süslemeleri arasında; firuze ve patlıcan moru çini mozaiklerden oluşan geometrik yıldızlar, geçmeler, kemer yüzündeki asırlık kitabe ve zikzak biçimindeki çini mozaiklerle kaplı sütunlar yer alıyor. Kubbe etekleri ise üçgenlerin geometrik sanatı şeklinde örgü tuğlalar ile süslenerek Selçuklu’nun dehasını günümüze taşıyor.