Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi’nde bulunan Kore konteyner kentte bugün öğle saatlerinde tansiyon yükseldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik tedavi süreci kapsamında Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevki planlanan 25 yaşındaki U.I., sevk kararını duyunca kendisini konteynere kilitledi. Yanında ateşli silah bulunduğunu beyan eden gencin bu hamlesi üzerine bölge adeta abluka altına alındı.

DOKTOR DA ÇELİK YELEK GİYDİ

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, olası bir çatışma riskine karşı çelik yelek giyerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Müdahale sırasında dikkat çeken en önemli detay ise, ikna sürecine bir doktorun da dahil edilmesi oldu. Güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirilen görevli doktor, polis ekipleriyle birlikte U.I. ile birebir görüşme gerçekleştirdi.

UZUN SÜREN İKNA ÇABASI SONUÇ VERDİ

Konteyner kentin sakinlerini de tedirgin eden olay, ekiplerin sabırlı ve profesyonel yaklaşımıyla büyümeden kontrol altına alındı. Uzun süren görüşmelerin ardından teslim olmaya ikna edilen genç, sağlık kontrolleri ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.