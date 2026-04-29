6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya’da, adli süreçler devam ediyor. Battalgazi ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yer alan ve depremde yıkılarak 7 kişiye mezar olan Bilginler Apartmanı davasında, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi kritik bir karara imza attı.

TEK SANIK NEDEN BERAAT ETTİ?

Davanın tek sanığı olarak "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla yargılanan fenni mesul Mustafa Vahit Soyman, duruşmada beraat etti. Mahkeme heyeti, beraat kararının gerekçesini şu teknik detaya dayandırdı:

Projeye Aykırılık: İlerleyen süreçte projeye aykırı uygulamalar yapıldığı, Soyman'ın bu durumu fark ederek teknik sorumluluktan istifa ettiği anlaşıldı.

Bu teknik ayrım, sanığın binanın yıkılmasındaki hukuki sorumluluğunu ortadan kaldıran temel unsur oldu.

OKLAR BELEDİYE GÖREVLİLERİNE DÖNDÜ

Binanın müteahhidinin hayatını kaybetmiş olması nedeniyle kamu davasının açılamadığı dosyada, mahkeme dikkat çeken bir hamle yaptı. Heyet, binanın denetim ve ruhsat süreçlerinde ihmali bulunduğu değerlendirilen dönemin belediye görevlileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.