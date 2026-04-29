Bir zamanlar ticaretin merkezi olan ancak depremle sarsılan Malatya çarşı merkezi, şimdi Türkiye'nin en modern ticaret ve yaşam alanlarından birine dönüşüyor. İnşaat çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü projede ortaya çıkan görüntüler, Malatyalıları şimdiden heyecanlandırmış durumda. Estetik dış cepheleri ve geniş yürüyüş yollarıyla yeni çarşı, şehrin vizyon projesi olmaya aday.

5 BİN 700 BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜK DEV KOMPLEKS

Akpınar ve çevresini kapsayan devasa proje, tam 5 bin 700 bağımsız bölümden oluşuyor. Sadece dükkanların değil, ofis ve sosyal alanların da yer aldığı bu kompleks, Malatya’nın ekonomik motorunu yeniden çalıştıracak. Modern mimari çizgilerin yerel dokuyla harmanlandığı yapılar, şimdiden sosyal medyada "Malatya'nın Nişantaşı" yorumlarını almaya başladı.

ŞEHRİN YENİ CAZİBE MERKEZİ

Güncel görsellerde de net bir şekilde görüldüğü üzere, altyapı çalışmalarından çevre düzenlemesine kadar her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Geniş kaldırımlar, aydınlatma sistemleri ve ticaretin akışına uygun tasarlanan dükkanlar ve modern yaşam alanları, Malatya’yı bölgenin parlayan yıldızı yapacak. Esnafın ve vatandaşın merakla beklediği çarşı, sadece bir alışveriş alanı değil aynı zaman da yaşam merkezi ve şehrin yeni buluşma noktası olacak.

YAŞAM BAŞLADI: PENCERELERDE PERDELER GÖRÜNMEYE BAŞLADI

Projenin görkemli dış mimarisinin ötesinde, en dikkat çekici detay ise bazı bağımsız bölümlerde yaşam belirtilerinin başlaması oldu. Güncel karelere yansıyan detaylarda; bazı hak sahiplerinin konutlarına şimdiden yerleştiği, hatta pencerelere perdelerin dahi takıldığı görüldü. Henüz resmi teslimatlar tam anlamıyla bitmemiş olsa da, vatandaşların bu aceleci ve heyecanlı yerleşme çabası, Malatya halkının yeni çarşı merkezini ne kadar özlemle beklediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

GÖZLER TESLİMATTA TAHMİNLER MAYIS SONUNU İŞARET EDİYOR

Herkesin merak ettiği "Dükkânlar ne zaman açılacak?" sorusu ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak sahadaki hummalı çalışma ve projenin ulaştığı aşama dikkate alındığında, teslimat sürecinin tahminen Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Şehir merkezindeki bu heyecan verici dönüşümün, resmi açıklamayla birlikte yaz aylarına damga vuracağı öngörülüyor.