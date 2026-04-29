İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikinci oturumun 24 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10.00’da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda, çoğunluk aranmaksızın yapılacağı bildirildi.

GÜNDEM MADDELERİ AÇIKLANDI

Genel kurul toplantısında şu maddeler görüşülecek:

Açılış

Genel kurul başkanlık divanının seçimi

Divan kuruluna tutanaklara imza yetkisi verilmesi

Kulüp başkan adaylarının konuşması

Başkan, yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulu asil-yedek üyelerinin seçim usullerinin belirlenmesi

Yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi

Dilek ve temenniler

Kapanış

Kulüp yönetimi, yapılacak seçimli genel kurulun hem kulüp geleceği hem de Malatya futbol kamuoyu açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.