İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikinci oturumun 24 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10.00’da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda, çoğunluk aranmaksızın yapılacağı bildirildi.
GÜNDEM MADDELERİ AÇIKLANDI
Genel kurul toplantısında şu maddeler görüşülecek:
Açılış
Genel kurul başkanlık divanının seçimi
Divan kuruluna tutanaklara imza yetkisi verilmesi
Kulüp başkan adaylarının konuşması
Başkan, yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulu asil-yedek üyelerinin seçim usullerinin belirlenmesi
Yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi
Dilek ve temenniler
Kapanış
Kulüp yönetimi, yapılacak seçimli genel kurulun hem kulüp geleceği hem de Malatya futbol kamuoyu açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.