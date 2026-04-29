Yapılan resmi açıklamalara göre, Malatya sınırları içerisinde faaliyet gösteren hiçbir akaryakıt bayiinde artık göz boyayan ve gerçeği yansıtmayan reklam kampanyaları düzenlenemeyecek. Tüketicinin algısıyla oynayan "şu fiyattan başlayan" veya "yüzde şu kadara varan indirim" şeklindeki afişler rafa kalkıyor. Piyasada sıklıkla eleştirilen, fiyat etiketini önce yükseltip sonra kampanya adı altında sahte indirimler yapılmasına dayalı kurnazlıklara kesin olarak son verildiği bildirildi. Başkan Yılmaz, promosyon adı altında yapılan hiçbir işlemin asıl yakıt fiyatını gizleyemeyeceğini ve rekabetin dürüst bir zeminde ilerlemesi gerektiğini kaydetti. Tüketicinin kaç lira ödeyeceğini net bir şekilde panolarda görmesi sağlanırken, Türkiye genelindeki 12 bin 600'ü aşkın noktada yürütülen tavizsiz kalite denetimlerinin Malatya'da da Avrupa standartlarında yakıt sunumunu garanti altına almaya devam edeceği vurgulandı.

Cari Açığı Kapatacak Enerji Vizyonu

Yeni akaryakıt kurallarının ötesinde, ülkenin devasa enerji projeksiyonu hakkında da önemli satır başları paylaşıldı. Geçtiğimiz nisan ayında elektrik ve doğalgaz aboneliklerine yansıyan %25'lik fiyat artışının asıl kaynağının sistem dağıtım masrafları olduğu açıklanırken, devletin vatandaşın sırtındaki maliyeti düşürmek için uyguladığı desteklerin hız kesmeden sürdüğü ifade edildi. Malatya halkının enerji temini konusunda hiçbir şüpheye düşmemesi gerektiği; 15 ayrı ülkeden gelen kaynaklarla ulusal petrol rezervlerinin 90 günlük tam kapasiteyle dolu olduğu duyuruldu. Dışa bağımlılığı bitirecek asıl hamle ise yenilenebilir enerji depolama tesisleriyle yapılıyor. Devreye alınan 33 bin megavatlık bu tarihi yatırım hamlesi tamamlandığında, ülkenin kasasında önümüzdeki 10 yıl içinde 52 milyar dolarlık doğalgaz parası kalacak. Bu yolda devletle aynı hızda koşan girişimcilere omuz verileceği, bürokratik hantallık yapanların ise yatırım planından çıkarılacağı net bir şekilde ifade edildi.

Sürücülere Harcama Özgürlüğü Getiren Puan Sistemi

Mevzuatın tüketici tarafındaki en sevindirici yansıması ise sadakat programlarının genişletilmesi oldu. Malatyalı sürücüler, istasyonlardan elde ettikleri yakıt puanlarını artık sadece bir sonraki dolumda değil, çok daha çeşitli alanlarda kullanma hürriyetine kavuştu. Dileyen vatandaşlar bu puanları pompada anında litre indirimine veya tamamen ücretsiz yakıta çevirebilecek. İstasyon bünyesinde yer alan marketlerden yapılacak alışverişler de bu puanlarla ödenebilecek. Teknolojiye uyum sağlayan düzenlemeyle birlikte, dijital cüzdanlara entegre edilecek olan bu puanlar sayesinde mobil cihazlar üzerinden anlık indirim kodları alınabilmesi ve anında nakit iade (cashback) imkanlarından faydalanılması da sağlandı.