BUSABAH TV youtube kanalında yayınlanan Futbol Analiz programında Yeşilyurtspor’un isim değişikliği başta olmak üzere Malatya amatör kümede oynanan maçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Yeşilyurtspor’un isim değişikliğine gitmesinin önemli olmadığını dile getiren Spor Yorumcusu Aziz Yiğit,
“Takımının isminin ne olacağı bizi ilgilendirmez. Yeni Malatyaspor, kendi mercanında devam edecek. Efsane Malatyaspor devam edecek. Yeşilyurtspor adı Futbol Kulübü ya da Spor Kulübü olur hiç önemli değil. Malatya kamuoyu bilsin ki Yeşilyurt takımının, Yeni Malatyaspor ya da başka bir takım ile birleşmesi yönünde bir eğilim yok. Çünkü kulüp başkanı Ramazan Ayhan ‘Kesinlikle biz kendi ismimizle devam edeceğiz’ demişti. Sosyal medya bunu gündeme getirerek insanların moralini bozarak kafa karışıklığı yaratıyorlar. Malatyaspor 2. Amatör Küme’de de olsa yine Malatyaspor’dur. Yeni Malatyaspor kendi ligindedir. Herhangi bir birleşme söz konusu değil”
şeklinde konuştu.
HEKİMHAN GİRMANASPOR BÖLGESEL AMATÖR LİGDE
Spor Yorumcusu Şenol Karaduman ise amatör küme play off maçları hakkında değerlendirmelerde bulunarak,
“Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, spora ciddi anlamda yatırım yaptı. Yeşilyurtspor’a destekler sağlanıyor. Amatör Evi yapılıyor. Her tarafa spor tesisleri kuruluyor. Malatya 1. Amatör Küme play-off maçları oynandı. Hekimhan Girmanaspor play-off’tan çıktı. Şu anda bölgesel amatör lige girdi”
şeklinde konuştu.
“HEKİMHAN’IN İSMİNİ TEMSİL EDEN BİR KULÜP”
Girmaanspor’a destek sağlanması gerektiğini kaydeden Aziz Yiğit,
“Hekimhan Belediyesinin kesinlikle Girmanaspor’a destek olması lazım. Yoksa yazık ve günah olur. Bu takım Hekimhan’ın ismini hem Türkiye’de hem de yurtdışında temsil eden bir kulüp. Geçen yıl destek olunmadı. Bu süreden sonra ne olursa olsun belediye başkanının takıma destek olması lazım”
açıklamasında bulundu.