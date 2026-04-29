BUSABAH TV youtube kanalında yayınlanan Futbol Analiz programında Yeşilyurtspor’un isim değişikliği başta olmak üzere Malatya amatör kümede oynanan maçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yeşilyurtspor’un isim değişikliğine gitmesinin önemli olmadığını dile getiren Spor Yorumcusu Aziz Yiğit,

“Takımının isminin ne olacağı bizi ilgilendirmez. Yeni Malatyaspor, kendi mercanında devam edecek. Efsane Malatyaspor devam edecek. Yeşilyurtspor adı Futbol Kulübü ya da Spor Kulübü olur hiç önemli değil. Malatya kamuoyu bilsin ki Yeşilyurt takımının, Yeni Malatyaspor ya da başka bir takım ile birleşmesi yönünde bir eğilim yok. Çünkü kulüp başkanı Ramazan Ayhan ‘Kesinlikle biz kendi ismimizle devam edeceğiz’ demişti. Sosyal medya bunu gündeme getirerek insanların moralini bozarak kafa karışıklığı yaratıyorlar. Malatyaspor 2. Amatör Küme’de de olsa yine Malatyaspor’dur. Yeni Malatyaspor kendi ligindedir. Herhangi bir birleşme söz konusu değil”