Malatya’da bugün hava parçalı bulutlu olacak. Bölge genelinde ise parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Öğle saatlerinden itibaren Bingöl çevreleri ile Elazığ’ın doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlarla birlikte yer yer dolu görülme ihtimali de bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, rüzgarın sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden sonra ise güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Özellikle Malatya çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli etkisini göstermesi bekleniyor.

Öte yandan, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ riski ile kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu 24 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 23 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 21 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 21 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 26 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 23 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 21 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 24 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 21 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 24 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 21 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 21 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 27 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 24 derece.