Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, deprem sonrası hızla büyüyen ve yaklaşık 50 bin kişilik bir nüfusun beklendiği Bahçebaşı bölgesine 5 yeni okul müjdesi vererek, il genelinde toplam 11 yeni okulun yatırım programına alındığını duyurdu.

DEV KONUT PROJELERİNE EĞİTİM DOPİNGİ

Malatya’da deprem sonrası inşa edilen yeni yaşam alanlarında nüfus yoğunluğu her geçen gün artıyor. Özellikle Battalgazi ilçesi Bahçebaşı bölgesinde yer alan 11 bin konutluk dev proje, beraberinde yaklaşık 50 bin kişilik bir nüfus hareketliliğini getirecek. Bölgedeki bu büyük ihtiyacı karşılamak adına harekete geçildi ve eğitim yatırımlarına hız verdi.

BAHÇEBAŞI VE DİĞER BÖLGELERDE OKULLAR YÜKSELİYOR

Yatırım programı kapsamında sadece Bahçebaşı bölgesine toplamda 5 okul kazandırılacak. Planlamaya göre Bahçebaşı’nda her biri 24 derslikli 3 adet ilkokul ve yine her biri 24 derslikli 2 adet ortaokul inşa edilecek. Yatırım hamlesi sadece Bahçebaşı ile sınırlı kalmayarak Battalgazi’nin diğer noktalarına ve Yeşilyurt’taki yeni yerleşim yerlerine de uzanıyor. İkizce ve Gelinciktepe gibi yoğun konut alanları da yeni dersliklerle güçlendirilecek.

YATIRIM PROGRAMININ DETAYLARI

Malatya genelinde toplam 11 okulun yapılacağı programda derslik sayıları şu şekilde paylaşıldı:

Battalgazi Bahçebaşı: 3 adet İlkokul (24'er derslik), 2 adet Ortaokul (24'er derslik)

Battalgazi Gelinciktepe: 1 adet İlkokul (24 derslik)

Battalgazi Çamurlu: 1 adet İlkokul (24 derslik)

Yeşilyurt İkizce: 2 adet İlkokul (24'er derslik), 1 adet Ortaokul (24 derslik)

Hekimhan: 1 adet İlkokul (16 derslik)