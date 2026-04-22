Tarım TV’de Ercan Gürses'in sunduğu Şehrin Güvencesi programına katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, depremden sonra Malatya’da yapılan çalışmaları anlattı.

Malatya’daki çalışmalara ilişkin konuşan Ercan Gürses, “Malatya deyince aklımıza birçok şey geliyor. Kayısı da tabii ki Malatya'nın en önemli ürünü ama bir yandan da bir deprem gerçeği de var. Öncelikle o süreç içerisinde çok ciddi faaliyetler yürüttünüz ve belki de çok büyük bir başarı hikayesine vesile oldunuz” diyerek, son duruma ilişkin bilgiler istedi.

“HATAY'DAN SONRA EN FAZLA YIKIMIN GERÇEKLEŞTİĞİ ŞEHİR OLDU”

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Vali Seddar Yavuz,

“6 Şubat depremi, asrın felaketi olarak hafızalarımıza ve tarihimize kazındı. Birçok insanımızı kaybettik. Gerçekten büyük acılar yaşadık. Malatya özelinde de Hatay'dan sonra en fazla yıkımın gerçekleştiği şehir oldu. 1261 kişi hayatını kaybetti ama binalarımız çok fazla hasar aldı ve yaklaşık 121.000 civarında bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Dolayısıyla vatandaşlarımızın tekrar sıcak yuvalarına kavuşturulmaları, iş yerleriyle buluşturulmaları konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, Çevre Şehircilik ve iklim işleri bakanımız Sayın Murat Kurum'un alandaki başarısı, yerelde de valiliğimiz, büyükşehrimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletvekillerimiz dahil olmak üzere Malatya ailesi olarak yaraları sarmak için insanüstü bir gayret içerisine girdik”

sözlerine yer verdi.

“MALATYALILARA ‘BAŞINIZI KALDIRIN, DİMDİK YÜRÜYÜN DEDİM”

Vali Yavuz,

“Deprem konutlarını teslim ettik. Rezerv alanlarda da teslim etmeye devam ediyoruz. Şunu açık bir şekilde söylemek isterim ki biz sadece deprem konutları yapmıyoruz. Malatya'nın geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Genişletilmiş yolları, yatay dikey ulaşım hatları… Diğer taraftan şehrin merkezinde 4 bin 100 yeni kapalı otoparkıyla muhteşem geleceğin Malatya'sı inşa ediyoruz. Bu ancak güçlü bir milletin ve güçlü bir devletin ve liderliğin ve milletimizin her birinin dayanışmasıyla başarılabilecek efsanevi bir başarı. O yüzden Malatyalı kardeşlerime her zaman şunu dedim: Başınızı kaldırın. Dimdik yürüyün. Çünkü hem kendinizle hem milletimizle hem de devletimizle gurur duyun. Böylesi büyük bir başarıyı ortaya koymak gerçekten çok kolay değil”

ifadelerini kullandı.

İnşa çalışmalarına ilişkin Vali Yavuz,

“Şu anda sadece kırsalda 1300 lokasyonda 16.500 konut yapıyoruz. Bunların yeni baştan kanalizasyonları, elektrik hatlarını, yollarını, içme sularını tekrar getiriyoruz. Dolayısıyla geçmişte aynı yerde yapma imkanı bulamadığımız köylerde, mahallelerde yeni yerleşim alanları tespit ettik ve bunları bitirdik. Biz TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla 104.000 bağımsız bölüm inşa ettik. Şehirde toplamda 124.000 bağımsız bölüm inşa ettik”

diye konuştu.