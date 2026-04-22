Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu etkileyen Alkolsüz Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAFLD) üzerine yürütülen kapsamlı bir araştırma sonuçlandı. Çin'de görev yapan uzmanlar, 15 bin 538 kişiyi 4 yıl boyunca mercek altına alarak hastalığı tetikleyen ana unsurları belirledi.

SIVI ŞEKER RİSKİ YÜZDE 20 ORANINDA ARTIRIYOR

Elde edilen verilere göre, karaciğerde yağlanmaya yol açan en büyük etken sıvı formda alınan şekerler olarak kayda geçti. İçecekler aracılığıyla vücuda giren şeker, katı formdaki tatlı veya çikolatalara kıyasla sindirim sisteminde çok daha hızlı emiliyor.

Bu ani ve hızlı şeker yüklemesi, karaciğerin yoğun bir şekilde yağ üretmesine zemin hazırlıyor. Günlük beslenme rutinine eklenen sıvı şeker miktarındaki artış, hastalığa yakalanma riskini doğrudan yüzde 20 oranında yukarı taşıyor.

SESSİZ İLERLİYOR VE İLACI BULUNMUYOR

Alkol tüketmeyen bireylerde de sıklıkla karşılaşılan bu hastalık, tıp literatüründe sessiz ilerleyen bir tehdit olarak görülüyor. Çoğunlukla obezite ve diyabetle eş zamanlı görülen rahatsızlık, erken dönemde önlem alınmadığında fibrozis ve siroz gibi ağır tablolara dönüşebiliyor. Hastalığı tamamen ortadan kaldıracak doğrudan bir ilaç tedavisinin henüz bulunmaması, doğru beslenme alışkanlıklarının önemini artırıyor.

KARACİĞERİ KORUYAN BESİNLER LİSTESİ

Uzmanlar, sıvı şeker saldırısına karşı karaciğeri koruyacak doğal bir savunma hattı oluşturulmasını tavsiye ediyor. Bu kapsamda marul, ıspanak, brokoli ve karnabahar gibi yeşil yapraklı sebzelerin mutfaklardan eksik edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Betain zengini pancar ve havuç gibi kök sebzelerin yanı sıra; kabuksuz elma, muz ve çilek gibi meyvelerin beslenme rutinine dahil edilmesi öneriliyor. Balık, hindi eti ve az yağlı doğal yoğurt gibi yağsız protein kaynakları da organ sağlığını destekleyen temel gıdalar arasında yer alıyor.