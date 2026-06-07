Dünya Kupası heyecanına sayılı günler kala, taraftarların stadyumlara su şişesiyle giriş yapmasını engelleyen düzenleme futbol dünyasında tansiyonu yükseltti. Özellikle maçların oynanacağı coğrafyalarda beklenen yüksek sıcaklıklar, bu yasağın sağlık açısından ciddi riskler barındırdığı yönündeki endişeleri artırdı. Uygulamanın duyurulmasının ardından sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler, kısa sürede uluslararası bir tartışma zeminine taşındı.

SİYASET DÜNYASINDAN FIFA'YA SERT TEPKİ

Kriz sadece taraftarlarla sınırlı kalmadı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, uygulamanın gerekçesini sorarak hedefin süreci zorlaştırmak değil kolaylaştırmak olması gerektiğini vurguladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise çok daha sert bir çıkış yaptı. Yasağı doğrudan bilet fiyatlarıyla ilişkilendiren Starmer, içeride su satışının serbest olup dışarıdan getirilmesinin engellenmesini tamamen ticari bir hamle olarak nitelendirdi.

YENİ KARAR HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Giderek artan diplomatik ve toplumsal baskıların ardından FIFA, tartışmalı uygulamada değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Futbolun yönetim kurulu, taraftarların stadyumlara yeniden su şişesi getirebileceğini duyurdu. Ancak bu esneklik şimdilik sadece ABD ve Kanada'daki stadyumları kapsıyor. Meksika'da oynanacak karşılaşmalar için yetkililerden resmi bir onay henüz verilmedi.

STADYUMA GİRİŞLERDE BOYUT SINIRLAMASI GELDİ

Alınan yeni karar taraftarlara tam bir serbestlik sağlamıyor. Güncellenen stadyum kurallarına göre içeriye boş şişe sokulmasına hala izin verilmiyor. Seyirciler, turnuva yönetiminin belirlediği boyut sınırlarını aşmamak kaydıyla sadece dolu su şişeleriyle maçları takip edebilecek. FIFA'nın bu kısmi geri adımı tepkileri bir nebze düşürse de, uygulamanın tüm ev sahibi ülkeleri kapsamaması tartışmaların sürmesine neden oluyor.