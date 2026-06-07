Malatya siyasetinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet Ercan, uzun süredir yürüttüğü başkanlık görevinden ayrıldığını açıkladı. Yaklaşık 1,5 yıldır teşkilatın başında bulunan Ercan’ın istifa kararı, parti tabanında ve kent siyasetinde geniş yankı uyandırdı.

MEHMET ERCAN NEDEN İSTİFA ETTİ? İŞTE İLK AÇIKLAMA

Görevi bırakmasının ardından kararın gerekçesine dair merak edilen soruları yanıtlayan Mehmet Ercan, istifasının tamamen sağlık sorunları nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Görev süresi boyunca Malatya’da aktif bir siyaset yürüten Ercan, sağlık durumunun getirdiği zorunluluklar neticesinde bu kararı almak durumunda kaldığını ifade ederek partisine ve kendisine destek olan Malatyalılara teşekkür etti.

ZAFER PARTİSİ MALATYA’DA ŞİMDİ NE OLACAK?

Mehmet Ercan’ın 1,5 yıllık görev süresinin ardından gelen bu ayrılık, "Zafer Partisi Malatya İl Başkanı kim olacak?" sorusunu da beraberinde getirdi. Genel merkezin istifanın ardından Malatya teşkilatında yeni bir görevlendirme yapması beklenirken, geçici olarak il başkanlığına vekâlet edecek isim ve yeni yönetim takvimi ise siyasi kulislerin en çok konuşulan maddesi haline geldi.

Zafer Partisi Malatya teşkilatındaki yeni gelişmeler ve atama kararları netleştikçe aktarmaya devam edeceğiz.