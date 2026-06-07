Malatya amatör futbolunun kalbi, bir üst lige yükselmek için sahaya çıkan takımların amansız mücadelesiyle ve Play-Off heyecanıyla atmaya başladı. Sezon boyunca sergiledikleri başarılı performansla adlarını finallere yazdıran iki güçlü ekip; Malatyagücü FK ile Karakavakspor, şampiyonluk yolundaki ilk virajda kozlarını paylaştı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve adeta bir gol yağmuruna sahne olan 90 dakikanın sonunda gülen taraf, sahadan 5-2'lik üstünlükle ayrılan Malatyagücü FK oldu.

MALATYAGÜCÜ FK - KARAKAVAKSPOR MAÇINDA GOL DÜELLOSU

Maçın başlama düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Malatyagücü FK, organize ataklarıyla rakip kalede gol aradı. Karakavakspor'un dirençli oyununa rağmen gol yollarında etkili olan Malatyagücü FK, bulduğu üst üste gollerle farkı açmayı başardı.

Karakavakspor'un maça ortak olma çabaları skoru değiştirmeye yetmeyince, Malatyagücü FK sahadan 5-2 gibi ezici bir skorla galip ayrılarak hanesine çok kritik bir 3 puan yazdırdı.

İLK HAFTADAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Play-Off müsabakalarına galibiyetle başlamanın avantajını cebine koyan Malatyagücü FK, bu sonuçla birlikte 1. Amatör Küme yolunda dev bir adım attı ve rakiplerine ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. İlk haftayı puansız kapatan Karakavakspor ise gelecek maçlarda telafi peşinde olacak.