Malatya-Elazığ karayolu üzerinde akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kapıkaya mevkiinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Kısa sürede olay yerine intikal eden İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralılara müdahale etti. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, hafif ticari araçta bulunan 2 yaralıyı sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Malatya-Elazığ karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.