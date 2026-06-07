Battalgazi Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında alınan 5. maddeyle birlikte, Malatya ulaşım tarihinde buram buram "şehir vefası" kokan tarihi bir karara imza atıldı. Belediye envanterinde kayıtlı bulunan, teknik olarak ekonomik ömrünü tamamlamış olmasına rağmen taşıdığı hatıralarla Malatya’nın kentsel hafızasında silinmez izler bırakan 44 DR 143 plakalı emektar araç için hurdalık yolu değil, müze kapısı göründü.

Battalgazi Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Haziran ayı ilk oturumunda, gündem konuları arasında yer alan 5. maddenin meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle devam eden süreçte; bir dönemin canlı şahidi olan 1986 model Mercedes marka otobüs, "Otobüs Müzesi Projesi" kapsamında sergilenmek üzere Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki MOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz olarak hibe edildi

ÜÇ KUŞAĞIN HİKÂYESİNİ TAŞIYAN CANLI ARŞİV

Alınan bu resmi karar, sadece demir yığınından ibaret eski bir aracın devredilmesi anlamına gelmiyor. Bu otobüsün koltuklarında; sabahın ilk ışıklarıyla ekmek kavgasına yetişmeye çalışan işçinin, Beydağı’na bakarak geleceğin hayalini kuran üniversitelinin, Akpınar’dan çarşı pazardan dönen annelerin, yani kısacası üç kuşak Malatyalı’nın sevinçleri, hüzünleri ve sırları gizli. Akıllı kartların, dijital ekranların ve mekanik anons sistemlerinin henüz hayatımıza girmediği; samimiyetin, biletçilerin ve yolculuk sohbetlerinin canlı olduğu o eski güzel günlerin en büyük şahidi, meclisin bu kararıyla birlikte resmen ölümsüzleşti.

DİREKSİYON BAŞINDA BU KEZ TARİH OLACAK

Haziran ayı ilk oturumunda atılan imzaların ardından şimdi tüm Malatya'nın gözü, restorasyon için kolları sıvayacak olan MOTAŞ’ta. Bir dönemin efsanesi, aslına tamamen sadık kalınarak yenilendikten sonra, kurulacak müzede Malatyalıları selamlayacak. Önünde fotoğraf çekilmek isteyen nostalji tutkunlarını, çocuklarının elinden tutup "Biz gençken sabahları bu otobüse binerdik" diyecek anne babaları ağırlayacak olan emektar Mercedes, Malatya’nın kentsel kimliğine ve kültür turizmine bambaşka bir soluk kazandıracak.

Üç kuşağın anılarını taşıyan bu emektar çınarın hurdaya ayrılmak yerine bir müzeyle ölümsüzleşecek olması, bu şehre yapılabilecek en güzel vefalardan biridir. Dile kolay; tam 40 yıllık bir tarih, o restorasyon perdelerinin arkasından yeniden doğacak.

Peki, sizin bu efsane otobüslerde unutamadığınız bir hatıranız, o biletli/jetonlu günlere dair hatırladığınız bir detay var mı? Gelin, Malatya'mızın bu ortak hafızasını yorumlarda hep birlikte yaşatalım! Sizin hikayeniz hangisiydi?"