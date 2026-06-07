Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, kadro derinliğini artırmak için alternatif isimleri değerlendirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer radarına dahil olan son oyuncu, geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasıyla dikkat çeken bir ivme yakalayan 29 yaşındaki Umut Bozok oldu.

MENAJERLER ARACILIĞIYLA KULÜBE ÖNERİLDİ

Gazeteci Salim Manav'ın aktardığı bilgilere göre, Eyüpspor ile olan sözleşmesi sona eren tecrübeli forvet, menajerleri vasıtasıyla Galatasaray idarecilerine teklif edildi. Hücum rotasyonunu güçlü tutmak isteyen sarı kırmızılı kulübün bu öneriyi hemen reddetmeyip masaya yatırdığı belirtiliyor. Yönetimin golcü oyuncuyla ilgili henüz kesin bir karar vermediği ve değerlendirme sürecinin teknik heyetle koordineli şekilde devam ettiği aktarıldı.

TAKIMINI LİGDE TUTAN KRİTİK İSİM

Daha önce Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşayan ve ardından Trabzonspor'da görev alan Umut Bozok, Eyüpspor formasıyla kariyerini yeniden parlattı. Spor kamuoyunun küme düşmesine kesin gözüyle baktığı bir dönemde hücumda ciddi sorumluluklar üstlenen tecrübeli isim, İstanbul ekibinin ligde tutunmasında kilit rol oynadı.

Geride kalan sezonda ligde 32 maça çıkan tecrübeli forvet, sergilediği istikrarlı grafikle dikkatleri üzerine çekti. Rakip fileleri 6 kez havalandıran ve takım arkadaşlarına 6 asist yapan Bozok, toplam 12 gole doğrudan katkı vererek sezonu noktaladı.

YILLAR ÖNCEKİ HAYALİ GERÇEK Mİ OLUYOR?

Gündeme gelen transfer ihtimali, oyuncunun geçmişteki sözlerini de yeniden spor kamuoyunun gündemine taşıdı. Fransa'da kariyerini sürdürdüğü dönemde verdiği bir demeçte Galatasaray forması giymek istediğini açıkça ifade eden Umut Bozok'un, bu hedefine ulaşıp ulaşamayacağı büyük merak konusu. Sarı kırmızılı yönetimin ve Okan Buruk'un önümüzdeki günlerde vereceği nihai karar, tecrübeli oyuncunun yeni adresini belirleyecek.