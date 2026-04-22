Asal Araştırma’nın 11-20 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışma, Türkiye’nin siyasi haritasını mercek altına aldı. CATI (Bilgisayar Destekli Telefon) yöntemiyle yapılan ankete, Türkiye genelini temsil eden 26 farklı il katıldı.

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin yanı sıra bölge dengelerini yansıtan Malatya, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun gibi illerin de bulunduğu noktalarda 2 bin 8 kişiyle görüşüldü. Kararsızların ve cevapsızların orantısal dağıtılmasıyla ortaya çıkan tablo, siyasetteki rekabetin dozunun arttığını gösterdi.

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ MAKAS DARALIYOR MU?

Anket verilerine göre, AK Parti yüzde 34,1 ile birinci parti konumunu sürdürürken, CHP yüzde 32,5 ile iktidar partisini çok yakından takip ediyor. İki ana blok arasındaki farkın yüzde 1,6’ya kadar gerilemesi dikkat çeken en önemli detaylardan biri oldu. Listenin devamında ise partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

DEM Parti: %9,2

MHP: %8,1

İYİ Parti: %4,4

Zafer Partisi: %2,9

Anahtar Parti: %2,4

Yeniden Refah Partisi: %2,2

TİP: %1,2

BÖLGESEL DENGELER VE MALATYA’NIN ROLÜ

Örneklem dağılımında Malatya, 35 kişilik katılımcı grubuyla (%1,74 ağırlık) Doğu Anadolu bölgesinin nabzını tutan kilit şehirlerden biri olarak ankette yer buldu. NUTS-2 bölgeleme sistemine göre seçilen şehirlerdeki seçmenlerin; ekonomi, siyaset ve güncel gelişmelere dair beklentilerinin ölçüldüğü bu araştırma, %95 güven düzeyinde gerçekleştirildi.

Nisan 2026 verileri, Türkiye’de seçmen bloklarının hala dinamik olduğunu ve kararsız oyların dağıtılmasından sonra dahi sonucun her iki yöne de evrilebileceğini ortaya koydu. Yorumcular yüzde 2,00'lik hata payı göz önüne alındığında, AK Parti ve CHP arasındaki yarışın "baş başa" bir hal aldığını belirtiyor.