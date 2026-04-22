23 Nisan Perşembe gününün resmi tatil olması sebebiyle, şehir içi toplu taşıma hatlarında yoğunluk ve sefer saatleri yeniden planlandı. Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması adına yapılan duyuruda, seferlerin hafta içi programından çıkarılarak hafta sonu düzenine çekildiği belirtildi.

SEFERLER PAZAR ÇİZELGESİNE GÖRE YAPILACAK

MOTAŞ tarafından paylaşılan bilgilendirme notunda, ulaşım hizmetlerinin bir gün süreliğine pazar çalışma çizelgesine göre yürütüleceği ifade edildi. Bu kapsamda, perşembe günü Malatya genelindeki belediye otobüsleri ve trambüsler, pazar günü uygulanan hareket saatleri ve sefer sıklığıyla yollarda olacak.

Kurum, resmi sosyal medya hesapları ve duyuru kanalları üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli yolcularımız, 23 Nisan Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle, araçlarımız hafta sonu pazar çalışma çizelgesine göre ulaşım hizmeti verecektir. Bilgilerinize sunulur" ifadelerine yer verdi.

CUMA GÜNÜ NORMALE DÖNÜLECEK

Söz konusu düzenleme sadece 23 Nisan Perşembe gününü kapsıyor. 24 Nisan Cuma günü itibarıyla tüm toplu taşıma araçları, hafta içi mesai saatlerini kapsayan normal çalışma programına geri dönecek.