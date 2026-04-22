Galatasaray altyapısında forma giyen 2006 doğumlu Berk Kızıldemir'in kariyer rotası netleşiyor. Sarı-kırmızılı kulüpte bir süredir kadro dışı olan genç oyuncu için ezeli rakip Fenerbahçe devreye girdi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, sezon sonunda mevcut sözleşmesi tamamlanacak olan orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya vardı.

ÇAĞRI BALTA'NIN ARDINDAN İKİNCİ TRANSFER

Fenerbahçe'nin Galatasaray altyapısına yönelik bu hamlesi, yakın dönemde gerçekleşen bir başka imza törenini akıllara getirdi. Sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz aylarda Galatasaray'ın efsane kaptanlarından Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta'yı da renklerine bağlamıştı. Gerçekleşecek yeni imza ile birlikte, ezeli rakipte forma giyecek Galatasaray çıkışlı genç oyuncu sayısı ikiye yükselecek.

YAKIN ARKADAŞLAR AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞUYOR

Transferin arka planında dikkat çeken kişisel bağlar da bulunuyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Berk Kızıldemir ile kendisinden kısa süre önce aynı rotayı çizen Çağrı Balta'nın yakın arkadaş olduğu biliniyor. Sarı-lacivertli kulübün, mevcut sezonun tamamlanmasının ardından genç yetenek ile resmi sözleşmeyi yürürlüğe koyması bekleniyor.