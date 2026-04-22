CHP’den ihraç edilen Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Arguvan’da kaymakamlık ve esnaf ziyaretleriyle dikkat çekti.

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Malatya’nın CHP’nin güçlü olduğu ilçelerinden Arguvan’da bir dizi temas gerçekleştirdi. Göçer, ziyaretlerine ilk olarak kaymakamlıkla başladı.

Geçtiğimiz aylarda CHP’den ihraç edilen Başkan Göçer, Arguvan temasları kapsamında eski Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile birlikte ilçe merkezinde esnaf ve pazar ziyaretleri yaptı.

Vatandaşlarla birebir temas kuran Göçer’in ziyaretlerine Arguvanlılar yoğun ilgi gösterirken, esnafla yapılan görüşmelerde bölgeye ilişkin talep ve beklentiler ele alındı. Göçer ve beraberindeki heyet, ziyaretler boyunca vatandaşlarla sohbet ederek yerel gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.