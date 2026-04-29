Malatya genelinde 24 saat açık nöbetçi eczaneler vatandaşların hizmetine sunuldu. Şehrin farklı noktalarında bulunan eczaneler, gün boyunca kesintisiz hizmet vererek acil ilaç ihtiyacını karşılıyor.
Fırat Eczanesi
Adres: Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Altı (Eski Kapalı Yüzme Havuzu Karşısı), Gündoğdu Caddesi, Zafer Mahallesi No:37/B
Telefon: 0422 325 22 00
24 SAAT AÇIK
Sezer Eczanesi
Adres: Hidayet Mahallesi, Taştepe Sağlık Ocağı Karşısı
Telefon: 0422 361 00 58
24 SAAT AÇIK
Leyla Eczanesi
Adres: Şeyhbayram Mahallesi, Nenehatun Sokak No:38/A, Şeyhbayram Camii Altı (Kıvanç Ekmek Karşısı)
Telefon: 0422 212 33 34
24 SAAT AÇIK
Durak Eczanesi
Adres: İnönü Mahallesi, İstasyon Caddesi, İl Emniyet Müdürlüğü Kavşağı, Tren Garı Girişi No:30/B Selçuk Apartmanı
Telefon: 0531 502 96 98
24 SAAT AÇIK
Can Eczanesi
Adres: Bostanbaşı Mahallesi, Çiftlik Caddesi, Prestij Eylül Konutları Karşısı
Telefon: 0507 707 46 55
24 SAAT AÇIK.