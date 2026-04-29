29 Nisan Çarşamba maç programı ile Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanından Suudi Arabistan derbisine kadar tüm detaylar haberimizde..

GECENİN DEV MAÇI ATLETİCO MADRİD- ARSENAL KARŞILAŞMASI NEFES KESECEK

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Gecenin en kritik mücadelesinde İspanyol devi Atletico Madrid, İngiliz temsilcisi Arsenal’ı sahasında konuk ediyor. Final yolunda büyük avantaj sağlamak isteyen iki takımın mücadelesi, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

RONALDO SAHNE ALIYOR AL NASSR- AL AHLİ DERBİSİ

Sadece Avrupa’da değil, dünyada da gözler Suudi Arabistan’a çevrilmiş durumda. Al Nassr, sahasında güçlü rakibi Al Ahli’yi ağırlıyor. Yıldızlar geçidine sahne olacak bu mücadele, ligdeki zirve yarışını doğrudan etkileyecek.

29 NİSAN ÇARŞAMBA TV'DE SPOR EKRANI VE YAYIN AKIŞI

Bugün hangi maç, hangi kanalda? İşte saat sıralı tam liste:

21:00 | Al Nassr - Al Ahli Organizasyon: Suudi Arabistan Pro Lig Kanal: TRT Spor (Canlı)

22:00 | Atletico Madrid - Arsenal Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final (İlk Maç) Kanal: TRT 1 (Şifresiz) / Tabii

22:15 | Sporting Lisbon - Tondela Organizasyon: Portekiz Liga NOS Kanal: Tivibu Spor 1



FUTBOLSEVERLER DİKKAT!

Şampiyonlar Ligi Şifresiz Mi? Evet, gecenin en büyük mücadelesi olan Atletico Madrid - Arsenal maçı TRT 1 ekranlarından tüm Türkiye'ye şifresiz olarak ulaşacak.