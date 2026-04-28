Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu performansla play-off yolculuğunu sürdürürken, kulüp yönetimi kamuoyuna kapsamlı bir açıklamada bulundu. Açıklamada hem elde edilen başarı hem de takımın son durumu hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Sezonu play-off hattında tamamlayan Malatya temsilcisi, Silifke Belediyespor karşısında ilk maçta elde ettiği 3-1’lik avantajı deplasmanda koruyarak adını bir üst tura yazdırdı. Kulüp yönetimi bu başarıyı; futbolcuların mücadelesi, teknik heyetin özverisi ve şehirde oluşan güçlü destekle ilişkilendirdi.

3 FUTBOLCU SAKATLANDI

Silifke Belediyespor karşılaşmasının ardından takımda üç önemli oyuncunun sakatlandığı açıklandı. Kaptan Tayyip Kanarya’nın sağ ayak bileğinde darbe kaynaklı ödem oluştuğu belirtilirken, Furkan Metin’in sağ addüktör kas grubunda zorlanmaya bağlı ödem ve hemoraji tespit edildiği ifade edildi. Mehmet Güneş’in ise aşil tendonunda gerilme ve ödem bulunduğu bildirildi.

Kulüp sağlık ekibinin oyuncuların tedavi sürecini yakından takip ettiği ve 4 Mayıs’ta oynanacak kritik karşılaşmaya yetiştirilmeleri için yoğun bir program uygulandığı vurgulandı.

RAKİP ERCİYES 38 FK

Play-off ikinci turunda Malatya Yeşilyurtspor’un rakibi Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü olacak. İlk karşılaşma 4 Mayıs Pazartesi günü Malatya’da, rövanş mücadelesi ise 8 Mayıs Cuma günü Kayseri’de oynanacak.

Kulüp yönetimi yaptığı açıklamada, play-off sürecinin zorluğuna dikkat çekerek takımın son haftalardaki formuyla bu mücadeleye hazır olduğunu belirtti.

13 BİN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan son karşılaşmada tribünleri dolduran 13 bin taraftara da özel olarak teşekkür edildi. Oluşan atmosferin takım üzerinde önemli bir motivasyon sağladığı ifade edilirken, taraftar desteğinin artarak devam etmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, verilen mücadelenin sadece sahadaki oyuncularla sınırlı olmadığına dikkat çekilerek, Malatya’nın ortak hedef etrafında kenetlendiği vurgulandı. Yönetim, hedeflerinin Malatya’yı üst liglere taşımak olduğunu belirterek, bu yolda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.

Kulüp ayrıca süreçte destek veren yerel yöneticilere, taraftarlara, sponsorlar ve basın mensuplarına teşekkür etti.