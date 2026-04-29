Malatya’da yaşayan binlerce vatandaş, güne 29 Nisan 2026 Çarşamba günü için güncel ezan saatlerinihttps://www.busabahmalatya.com/malatya-namaz-vakitleri araştırarak başladı. Takvimlerin Nisan ayının son günlerini göstermesiyle birlikte ibadetlerini aksatmak istemeyenler için imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri netleşti. Öte yandan, halk arasında "kabir kurbanı" olarak da bilinen vefat etmiş kişiler adına kurban kesilip kesilmeyeceği konusu, günün en çok merak edilen dini başlıkları arasında yer aldı.

29 NİSAN 2026 MALATYA EZAN SAATLERİ

Malatya il genelinde bugün geçerli olan namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 03.52

Güneş: 05.24

Öğle: 12.31

İkindi: 16.18

Akşam: 19.24

Yatsı: 20.51

İSLAM HUKUKUNDA ÖLÜ KURBANI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Vefat eden bir yakını adına kurban kesmek isteyen vatandaşlar için konunun uzmanları şu detaylara dikkat çekiyor:

Böyle Bir Kurban Çeşidi Var mı? Dinimizde müstakil olarak "ölü kurbanı" veya "kabir kurbanı" adıyla bir kurban ibadeti bulunmamaktadır.

Sevabı Bağışlanabilir mi? Kişi, sevabını ölmüş anne, baba veya akrabalarına bağışlamak niyetiyle kurban kesebilir. Bu, bir tür sadaka ve hayır olarak görülür.

Vasiyet Durumu: Eğer ölen kişi hayattayken kurban kesilmesini vasiyet ettiyse ve bıraktığı miras yeterliyse, mirasçıların bu vasiyeti yerine getirmesi gerekir.

Etinden Kimler Yiyebilir? Eğer bir vasiyet yoksa , kesen kişi bu etten yiyebilir ve başkalarına ikram edebilir.

Eğer kurban bir vasiyet üzerine kesiliyorsa, etin tamamının yoksullara dağıtılması şarttır; kesen kişi bu etten yiyemez.

Hadis-i Şerif Kaynağı: Hz. Ali (r.a.), Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) vasiyeti üzerine O’nun adına kurban kestiğini ifade ederek bu uygulamanın vasiyet durumunda önemine dikkat çekmiştir.