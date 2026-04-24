Malatya’da konut piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Özellikle deprem sonrası değişen yerleşim alışkanlıkları ve yeni konut projelerinin tamamlanmasıyla birlikte, mahalleler arasındaki fiyat uçurumu hiç olmadığı kadar açıldı. Ev sahibi olmak isteyenler kadar kiracıların da yakın markajında olan güncel ilan verileri, Malatya’nın konut haritasını yeniden şekillendirdi.

FAHRİ KAYAHAN ZİRVEYİ BIRAKMIYOR!

Şehrin prestij noktalarından biri olarak kabul edilen Yeşilyurt ilçesine bağlı Fahri Kayahan Bulvarı, kira fiyatlarında liderliği kimseye bırakmıyor. Lüks siteleri ve geniş sosyal imkanlarıyla dikkat çeken bölgede kiralık konut fiyatları 22 bin TL ile 24 bin TL bandına kadar yükselmiş durumda.

BOSTANBAŞI MAHALLESİ’NDE RAKAMLAR DEĞİŞİYOR

Hemen ardından gelen ve Malatya’nın son yıllarda en çok konuşulan bölgelerinden biri olan Bostanbaşı Mahallesi'nde ise rakamlar 17 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Modern yapı stokuyla bilinen bu bölge, yüksek fiyatlarına rağmen talep görmeye devam ediyor.

YENİ YERLEŞİM ALANLARINDA DURUM NE?

Şehrin yeni cazibe merkezleri olarak görülen bölgelerde ise rakamlar biraz daha ulaşılabilir seviyelerde seyrediyor. İşte ilçe ilçe ve mahalle mahalle Malatya’nın kira karnesi:

Battalgazi / Bahçebaşı Mahallesi: Kiralık konutlar 10 bin TL ile 14 bin TL bandında alıcı buluyor.

Battalgazi / Gelinciktepe Bölgesi: Yeni konutların yoğunlaştığı bu bölgede fiyatlar 10 bin TL ile 13 bin TL arasında.

Yeşilyurt / İkizce Mahallesi: Malatya’nın en uygun seçeneklerinden birini sunan bölgede fiyatlar 9 bin TL ile 12 bin TL seviyesinde seyrediyor.

KİRACILAR KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Web sitelerinde yayınlanan son ilanlara göre derlenen bu veriler, Malatya'daki konut arz-talep dengesinin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Özellikle merkezi lokasyonlar ile yeni gelişen bölgeler arasındaki yaklaşık 2 katlık fiyat farkı, kiracıların tercihini doğrudan etkiliyor.

EDİTÖR NOTU:

“Malatya'da bölge bölge kira fiyatları arasındaki bu uçurum, vatandaşın barınma tercihlerini doğrudan etkiliyor. Peki, sizce bu fiyatlar sunulan konut kalitesini karşılıyor mu? Kendi mahallenizdeki kira değişimlerini yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.”