Busabah medya mikrofonlarına konuşan Malatyalılar, şehrin en güzel ilçesini belirledi. Doğanşehir’in serinliğinden Doğanyol’un yeni yüzüne kadar vatandaşların verdiği yanıtlar Malatya’nın gizli hazinelerini ortaya çıkardı. İşte isim isim o seçimler...

DOĞANŞEHİR SEVDASI"SUYU BOL, İNSANI CANA YAKIN"

Röportajımızda en çok vurgulanan yerlerin başında Doğanşehir geldi. Lütfü Aksay, "Tabii ki Doğanşehir" diyerek şunları ekledi: "Ağabey ben seviyorum; Sürgü, Doğanşehir o taraflar çok güzel. Hem serin, hem suyu bol, hem de insanları cana yakın." Aynı fikirde olan İsmail Nebaş ise ilçenin doğasına dikkat çekerek, "Yeşilliği, insanları ve doğasıyla her şeyi çok güzel" ifadelerini kullandı. Genç kuşaktan Muhammet Bedir Aksay da bölgenin yeşilliğine hayran olduğunu belirterek tercihini Doğanşehir'den yana kullandı.

"DOĞANYOL YEPYENİ OLDU"

Şehrin yenilenen yüzüne dikkat çeken Mustafa Karakaya, Doğanyol ilçesini tek geçti. Karakaya, "Doğanyol çok bakımlı ve yepyeni oldu" diyerek ilçenin son dönemdeki değişimine vurgu yaptı.

YEŞİLYURT VE PÜTÜRGE LİSTEYİ ZORLUYOR

Şehrin farklı noktalarından gelen cevaplar ise Malatya’nın çeşitliliğini yansıttı:

Vahap Yavuz, Eymen Göktuğ Özer ve Tarık Karyağdı Malatya'nın kalbi olarak gördükleri Yeşilyurt 'u seçti.

ve Malatya'nın kalbi olarak gördükleri 'u seçti. Gülseren Karabulut , tercihini Pütürge 'den yana kullanırken, Bülent Demirel ise Kuluncak ilçesinin güzelliğine dikkat çekti.

, tercihini 'den yana kullanırken, ise ilçesinin güzelliğine dikkat çekti. Tarihi dokuya önem veren Servet Baba ise cevabını Eskimalatya olarak verdi.

İŞTE VATANDAŞLARIN "EN GÜZEL" SEÇTİĞİ İLÇELER:

Doğanşehir: Serin havası ve bol suyuyla zirvede. Doğanyol: Yenilenen çehresiyle dikkat çekiyor. Yeşilyurt: Modern ve vazgeçilmez. Eskimalatya: Tarihin ve geleneğin adresi.

Sizin Favoriniz Neresi? Vatandaşlarımızın görüşleri böyle; peki size göre Malatya'nın en güzel, en huzurlu ilçesi hangisi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!