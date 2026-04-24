Malatya’nın dar sokaklarında, asırlık konakların kapısına gelen misafirin cinsiyeti, daha içeri girmeden attığı tokmağın sesinden anlaşılıyordu. Günümüzde görüntülü diyafonların yaptığı işi, yüzyıllar önce "iki tokmaklı" zarif bir nezaket kültürü üstlenmişti. İşte Malatya evlerinin avlusunda saklı kalan o gizli dünya ve modern dünyaya ders veren mimari detaylar.

TOKMAĞIN SESİNDEN MİSAFİRİ TANIYAN EVLER

Malatya’nın tarihi evlerine yaklaştığınızda sizi karşılayan dev ahşap kapılarda iki farklı tokmak göze çarpar. Bu, sadece bir süsleme değil, derin bir sosyal adabın göstergesidir:

Küçük Tokmak: Daha tiz ve ince sesiyle gelenin bir hanım olduğunu bildirir.

Bu sayede ev halkı, kapıyı kimin açacağına veya içeriye nasıl buyur edileceğine daha kapı açılmadan karar verir, mahremiyet en zarif şekilde korunurdu.

"SOĞUKLUK" KERPİÇ KONAKLARIN DOĞAL BUZDOLABI

Malatya evlerinin kalbi olan avluda, suyun hikâyesi bambaşkadır. Dağlardan gelen serin su, "harık" adı verilen kanallarla evin içine kadar taşınır. Bu suyun toplandığı ve genişletildiği "soğukluk" veya “hızna” bölümü, yaz sıcağında sütün, yoğurdun ve tereyağının bozulmadan saklandığı doğal bir buzdolabı görevi görürdü.

Üstelik bu su bencil değildir; bir avluyu terk eden su, yan komşunun bahçesine can vermeye gider, komşuluk bağlarını su gibi aziz kılardı.

EYVANDAN BAŞODA’YA BİR YAŞAM KÜLTÜRÜ

Malatya mimarisinin olmazsa olmazları, her köşesinde ayrı bir hikâye barındırır:

Eyvan: Yazın en sıcak günlerinde bile esintisi kesilmeyen, akşam çaylarının en keyifli noktasıdır.

Başoda: Evin en üst katında, üç yöne bakan pencereleriyle sokağa hâkim olan, aile büyüklerinin ağırlandığı en görkemli odadır.

KERPİÇ DUVARLARDAKİ SESSİZ MİRAS

Bugün beton yığınları arasında unuttuğumuz komşuluk, yardımlaşma ve aile bağları, Malatya’nın bu kerpiç duvarlarında hâlâ yankılanıyor. Kapı eşiğinden içeri adım attığınızda duyduğunuz meyve ağaçlarının hışırtısı ve su şırıltısı, sadece bir evi değil, yüzyıllık bir medeniyetin sessiz tanıklığını temsil ediyor.

Malatya’nın bu eşsiz mimari mirası, sadece geçmişi değil, geleceğin "sürdürülebilir ve saygılı" yaşam biçimini de içinde barındırıyor. Yolunuz düşerse, o kapı tokmaklarına dikkatli bakın; her vuruşta bir tarih gizli.

