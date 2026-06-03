TARİHİN SARP KAYALIKLARDAKİ İMZASI: ZENGİBAR

Malatya kent merkezine yaklaşık 110 kilometre mesafede, Darende ilçesinde konumlanan Zengibar (Zenkbar) Kalesi, bölgenin en stratejik ve büyüleyici yapılarından biri olarak dikkat çekiyor. Tohma Çayı’nın hemen batısında yer alan kale; inanç turizminin önemli merkezlerinden Somuncu Baba Türbesi, tarihi Taş Köprü ve Osmanlı Mezarlığı arasında kalan devasa bir alanı kaplıyor. Doğal bir savunma mekanizmasına sahip olan kale, batı yönündeki dik yamacıyla Osmanlı Mezarlığı’na kadar uzanırken, asırlardır adeta ilçenin koruyucusu gibi heybetle yükseliyor.

KESME TAŞLAR VE ZAMANA DİRENEN SURLAR

Kalenin en dikkat çekici bölümlerini, sarp kayalıkların geçit verdiği dik yamaç üzerine inşa edilen anıtsal kapısı oluşturuyor. Kayaların doğal yapısı gereği tek bir noktadan geçiş imkanı tanıyan bu kapı, tamamen kesme taş işçiliğiyle inşa edilmiş mimari bir başarı olarak öne çıkıyor. Tepe üzerindeki geniş düzlüklerde ve Tohma Suyu’na yakın yamaçlarda yer yer sur kalıntılarının hala ayakta kalmayı başardığı yapı, geçmiş dönemlerin askeri ve idari mimarisini günümüze taşıyor. Kültürel mirası koruma çalışmaları kapsamında, kalenin bu simgesel giriş kapısı 2010 ve 2011 yıllarında aslına uygun olarak restore edilerek koruma altına alındı.

KÜLTÜR ROTASININ VAZGEÇİLMEZ DURAĞI: NASIL GİDİLİR?

Günümüzde hem doğa hem de kültür turizmini bir arada sunan Zengibar Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin Malatya’daki vazgeçilmez duraklarından biri konumunda. Malatya-Ankara istikametinde seyahat edenlerin D-300 kara yolu üzerinden rahatlıkla ulaşabildiği kale, çevresindeki Somuncu Baba Türbesi ve Tohma Kanyonu ile birleşerek ziyaretçilerine tam bir görsel şölen sunuyor. Sarp kayalıkların zirvesinden Darende’yi seyretmek ve asırlık surların arasında tarihe yolculuk yapmak isteyen gezginler, kaleyi Malatya turizm rotasının en üst sıralarına yazmaya devam ediyor.

Not: Fotoğraflar Malatya Valiliği internet sitesinden alınmıştır.