Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte "Anneler Günü ne zaman?" sorusu Google'da en çok arananlar listesine girdi. Bu yıl, annelerimize sevgimizi göstereceğimiz o özel gün, 10 Mayıs 2026 Pazar gününe denk geliyor. Her yıl farklı tarihlerde kutlanan bu anlamlı günün neden sabit bir tarihi olmadığını ve nasıl ortaya çıktığını sizler için derledik.

ANNELER GÜNÜ NEDEN HER YIL FARKLI TARİHTE KUTLANIR?

Anneler Günü'nün takvimde sabit bir günü yoktur. Dünya genelindeki geleneğe göre bu özel gün, her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. Takvim döngüsü nedeniyle pazar gününe denk gelen tarihler değiştiği için, kutlama günü de her yıl 8 Mayıs ile 14 Mayıs arasındaki bir tarihe rastlar.

ANNELER GÜNÜ’NÜN HİKAYESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün kökeni iki ana kola ayrılır:

Antik Dönem: Antik Yunan’da tanrıların annesi Rhea onuruna yapılan bahar kutlamaları.

Antik Yunan’da tanrıların annesi Rhea onuruna yapılan bahar kutlamaları. Modern Dönem: 1905 yılında annesini kaybeden Anna Jarvis'in başlattığı anma törenleri. 1914'te ABD'de resmiyet kazanan bu hareket, bugün tüm dünyada evrensel bir kutlamaya dönüşmüştür.