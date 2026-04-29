Kurulun değerlendirmesine göre, 23 Nisan 2026 tarihinde oynanan Yeşilyurt Belediyespor – Silifke Belediye Spor TFF 3. Lig Play-Off karşılaşmasında yaşanan olaylar disiplin ihlaline neden oldu.

Müsabakada taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle kulübe Futbol Disiplin Talimatı’nın ilgili maddeleri uyarınca 41 bin 250 TL para cezası verildi.

Ayrıca aynı karşılaşmada taraftarların çirkin ve kötü tezahüratta bulunması ve bu eylemin sezon içerisinde ev sahibi olunan müsabakalarda ikinci kez tekrar etmesi nedeniyle kulübe ek olarak 16 bin TL daha para cezası uygulandı.

PFDK’nın kararıyla birlikte Malatya temsilcisi toplamda 57 bin 250 TL para cezasına çarptırılmış oldu.