Beyhan Budak’ın konuşmacı olarak katıldığı programda, çocukların yalnızca fiziksel değil duygusal ihtiyaçlarının da doğru şekilde anlaşılması gerektiği vurgulandı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda düzenlenen konferans, aile içi iletişim sorunları ve çözüm yolları açısından önemli mesajlara sahne oldu.

“AİLE YAPISI TOPLUMUN TEMELİDİR”

Programın açılış konuşmasını yapan İlhan Geçit, güçlü bir toplumun ancak sağlam bir aile yapısıyla mümkün olacağını belirterek, günümüz yaşam koşullarının aile içi iletişimi zorlaştırdığına dikkat çekti.

Başkan Geçit, “Duyulmayan bir çocuk zamanla içine kapanabiliyor, anlaşılmadığını düşünen genç farklı yönelimlere gidebiliyor. Bu nedenle aile içinde sevgi, anlayış ve iletişim köprülerini güçlendirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIN DUYGUSAL DÜNYASI İHMAL EDİLMEMELİ”

Konferansta konuşan Klinik Psikolog Beyhan Budak ise çocukların duygusal gelişiminin en az akademik başarı kadar önemli olduğunu belirtti. Budak, ebeveynlerin yoğun iş temposu ve dijital bağımlılığın aile içi iletişimi zayıflattığını ifade ederek, “Çocuklar çoğu zaman duyulmadıklarını hissediyor. Bu durum ileride özgüven ve davranış sorunlarına yol açabiliyor” dedi.

Budak ayrıca, aktif dinleme, empati ve kaliteli zaman geçirmenin aile bağlarını güçlendiren en önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

“AİLE YILI” VURGUSU

Etkinlikte, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceği belirtilirken, “Aile Yılı” kapsamında benzer farkındalık programlarının devam edeceği ifade edildi.

Konferans, katılımcıların yoğun ilgisi ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.