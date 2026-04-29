Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 faaliyet raporuna göre, bir yandan şehrin vizyon projeleri hayata geçirilirken diğer yandan 13 ilçede yoğun denetimler gerçekleştirildi. Deprem sonrası artan hukuki süreçler ve teknik çalışmalarla birlikte, kentte yapılaşma süreci kontrol altına alındı.

Rapora göre, kent genelinde yürütülen saha denetimleri kapsamında vatandaş ihbarları, resmi başvurular ve teknik ekiplerin kontrolleri sonucunda toplam 118 usulsüz yapı tespit edildi. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen bu yapılar için durdurma ve mühürleme işlemleri devreye alındı.

PROJELER TEK TEK HAYATA GEÇİYOR

Raporda, Malatya’nın geleceğine yön verecek projelerde önemli aşamalar kaydedildiği vurgulandı. 100. Yıl Kent Parkı, Polisevi Binası, Beydağı Kentsel Dönüşüm Alanı’ndaki eğitim yapıları, Şire Pazarı, Orduzu Spor Kompleksi ile Malatya City AVM ve Malatya Life Ofis projelerinde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinin tamamlandığı belirtildi.

DEPREM SONRASI SÜREÇTE YOĞUN MESAİ

6 Şubat depremlerinin ardından başlayan hukuki süreçler de raporda geniş yer buldu. Teknik birimler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 bin 500 dilekçe işlemi ve 3 bin dava yazışması gerçekleştirildi. Bilirkişi raporları, itirazlar ve teknik görüşler titizlikle hazırlanarak yargı süreçlerine katkı sunuldu.

VERİ YÖNETİMİ İLE ŞEHİR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ruhsat ve arşiv birimleri aracılığıyla Malatya genelindeki yapılaşma süreci anlık olarak izleniyor. İlçe belediyeleriyle kurulan veri ağı sayesinde yeni ruhsat başvuruları, tadilat işlemleri ve iskan süreçleri kayıt altına alınıyor. Deprem sonrası yıkılan ve hasar gören yapılara ilişkin veriler de titizlikle işlenerek şehir planlamasına yön veriyor.