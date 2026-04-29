Toplantıda muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, iletilen sorunların tek tek not alındığını belirterek, öncelik sırasına göre çalışmaların sürdüğünü ve uzun vadeli projelerin de hayata geçirileceğini söyledi.

“MALATYA’YI SİL BAŞTAN ELE ALACAĞIZ”

Mahallelerdeki numarataj ve tabela sorununa da değinen Başkan Er, “Numarataj konusunda Malatya’yı sil baştan ele alacağız” ifadelerini kullandı. Şehirde şu anda 20 taziye evi inşa ettiklerini belirten Er, Malatya’yı çadır kültüründen tamamen kurtarmayı hedeflediklerini vurguladı.

“ARTIK SAHA ÇALIŞMALARINI ARTIRACAĞIZ”

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Er, “İki yıl şantiye şefi gibi çalıştık. Şehrin toparlanması için yoğun bir süreç geçirdik. Artık işler yoluna girdi, daha fazla saha ziyareti yapacağız” dedi.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Fazlı Özcan ise toplantının verimli geçtiğini belirterek, “Başkanımız tüm taleplerimizi not aldı. Çok iyi bir toplantı oldu” ifadelerini kullandı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.