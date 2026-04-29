TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, ikramiyelerde artış yapılmayacağını ifade ederken, ödemelerin daha erken yapılmasına yönelik çalışma yapılabileceğini söyledi. Bu açıklama, özellikle Malatya’da yaşayan emekliler arasında bayram öncesi beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

MALATYA’DA EMEKLİLER SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Deprem sonrası ekonomik toparlanma sürecinin devam ettiği Malatya’da emekliler, bayram ikramiyelerinin alım gücü üzerindeki etkisini yakından izliyor. Şehirde sabit gelirle geçinen vatandaşlar, özellikle gıda ve temel ihtiyaç fiyatlarındaki artış nedeniyle ikramiye düzenlemelerinde değişiklik beklentisi içindeydi. Ancak yapılan son açıklama, ikramiye tutarında herhangi bir artış olmayacağını netleştirmiş oldu.

İŞ GÜCÜ VE EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Işıkhan ayrıca Türkiye genelinde işsizlik oranının yüzde 8,1 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, genç istihdamına yönelik programların sürdüğünü belirtti.