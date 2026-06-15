Yetkililerden alınan bilgilere göre kesintiler, müteahhit firma ve ekipler tarafından gerçekleştirilecek işletme bakım çalışmaları kapsamında uygulanacak.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 15:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Samanköy ve Yaka mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca 09:00 – 16:00 saatleri arasında Kaynarca Mahallesi’nde de elektrik kesintisi yaşanacak.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde farklı saat dilimlerinde ve farklı çalışma programları kapsamında geniş çaplı kesintiler uygulanacak.

14:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması (müteahhit) kapsamında Karatepe, Ağılyazı, Kuluşağı ve Şişman mahallelerinde,

13:00 – 15:00 saatleri arasında Bağtepe, Bulgurlu ve Göller mahallelerinde,

09:00 – 12:00 saatleri arasında Bahri, Alhanuşağı, Düzyol ve Kamıştaş mahallelerinde,

09:00 – 13:00 saatleri arasında Kapıkaya Mahallesi’nde,

09:00 – 17:00 saatleri arasında Zafer ve Çöşnük mahallelerinde,

09:00 – 16:00 saatleri arasında Üçbağlar, Karabağlar ve Hanımınçiftliği mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

DARENDE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Darende ilçesinde 13:00 – 15:00 saatleri arasında Balaban Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca 09:00 – 17:00 saatleri arasında Sandıkkaya ve Gökyar mahallelerinde de işletme bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

HEKİMHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Hekimhan ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışmaları kapsamında Güzelyurt, Dursunlu, Yukarıselimli, Güzelyayla ve Söğüt mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE

Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Kurucaova Mahallesi’nde işletme bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

KALE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLE

Kale ilçesinde 09:00 – 12:00 saatleri arasında Kıyıcak Mahallesi’nde işletme bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak.

KULUNCAK’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Kuluncak ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışmaları kapsamında Kızılmağara, Kömüklü, Kızılhisar ve Temüklü mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması halinde elektrik enerjisinin daha erken verilebileceğini belirterek vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını istedi.