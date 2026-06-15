Meteorolojik verilere göre kent genelinde yağış beklenmezken, gün içerisinde parçalı bulutlu bir havanın etkili olması öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların artmasıyla birlikte vatandaşların güneşin etkili olduğu saatlerde dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Malatya’da günün en yüksek sıcaklığının Yazıhanhttps://www.busabahmalatya.com/malatya-hava-durumu ilçesinde 32 derece olarak ölçülmesi beklenirken, en düşük sıcaklık değerleri ise Kuluncak ve Arguvan ilçelerinde görülecek.

MALATYA’DA İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu – 29°C

Akçadağ: Parçalı bulutlu – 30°C

Arapgir: Parçalı bulutlu – 28°C

Arguvan: Parçalı bulutlu – 27°C

Battalgazi: Parçalı bulutlu – 30°C

Darende: Parçalı bulutlu – 30°C

Doğanşehir: Parçalı bulutlu – 27°C

Doğanyol: Parçalı bulutlu – 31°C

Hekimhan: Parçalı bulutlu – 27°C

Kale: Parçalı bulutlu – 30°C

Kuluncak: Parçalı bulutlu – 25°C

Pütürge: Parçalı bulutlu – 29°C

Yazıhan: Parçalı bulutlu – 32°C

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu – 29°C