Malatya’nın Battalgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Hidayet Mahallesi Zambak Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki çocuk arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 17 yaşındaki M.C.A., 14 yaşındaki çocuğu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.C.A., polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa sürede Yunus timleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.