Malatya’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 478 gram sentetik kannabinoid, bin 611 sentetik ecza hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Malatya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda önemli bir başarıya imza atıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün gerçekleştirilen operasyon kapsamında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda 1 kilo 478 gram sentetik kannabinoid, bin 611 adet sentetik ecza hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.