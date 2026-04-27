6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’da çarşı merkezinin yeniden inşa süreci son aşamaya yaklaşırken, yeni yapılan dükkânlara ilişkin bazı detaylar tartışma konusu olmaya başladı.

Özellikle bazı iş yerlerinde tek dükkân için iki ayrı kapı bulunması, hem esnafın hem de vatandaşların dikkatini çekti. Küçük metrekareli dükkânlarda bu uygulamanın işlevselliği sorgulanırken, “neden böyle bir tasarım tercih edildi?” sorusu gündeme geldi.

Deprem sonrası modern ve daha işlevsel bir çarşı hedeflenirken, bazı yapısal tercihlerin pratikte karşılık bulmadığı yönünde eleştiriler de artıyor. Esnaf, dar alanlarda iki kapının kullanım alanını daha da böldüğünü ve ticari verimliliği düşürebileceğini dile getiriyor.

Yeni çarşı projesi bir yandan şehrin ekonomik hayatını yeniden canlandırma hedefi taşırken, diğer yandan yapılan mimari tercihler tartışma yaratmaya devam ediyor. Özellikle sahadaki uygulamaların, ihtiyaçlara ne kadar cevap verdiği ise ilerleyen süreçte daha net ortaya çıkacak.