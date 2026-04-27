6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir hasar alan ve yeniden inşa çalışmalarına başlanan Saray Mahallesi’ndeki ofis ve işyerleri için dikkat çeken bir eleştiri geldi. Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Hamza Paşahan, bölgede yapılan yeni yapıların işlevselliği konusunda ciddi sorunlar olduğunu dile getirerek Busabah Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.



Projelerin sadece dış görünüşle değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Paşahan, özellikle esnafın yaşayacağı sıkıntılara dikkat çekti. Küçük metrekareli ofislerin meslek gruplarını zor durumda bırakacağını ifade eden Paşahan, şu ifadeleri kullandı:



"Saray Mahallesi'nde büyük bir dönüşüm var. Dışından görüntü güzel ama önemli olan kullanışa elverişli olması. Dıştan bakınca o eski görüntüler gitti güzel binalar ortaya çıktı diyoruz ama orada kalacak olan esnaf ve vatandaşların derdi var. Kullanıma uygun değil. Ofisler çok ufak. 1+1 veya tek odalı ofisler olduğu söyleniyor. Biz avukatlar ya da muhasebeciler bu kadar küçük alanlarda nasıl mesleklerini icra edecekler. Biz bu sorunları hep dile getirdik ama bizi dinlemediler."



Bölgedeki dönüşümün sadece estetik kaygılarla değil, kullanım ihtiyaçları gözetilerek planlanması gerektiğini belirten Paşahan, yetkililere çağrıda bulundu. Yeni yapıların esnafın çalışma koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Paşahan, yeni yapılacak ofis ve işyerlerinde bu gibi sorunların yaşanmaması için planlı çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.