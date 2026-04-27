Battalgazi Belediyesi tarafından Kırkgöz Sahil Parkı’nda “Battalgazi Sofrasında Aileler Yarışıyor” içli köfte yarışması düzenlendi.

Battalgazi Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, başvuru yapan ilk 10 aile yarışmaya katıldı. Yarışmacılar içli köfte hazırladı. Program kapsamında Çocuk Sevgi Evleri’nden gelen çocuklar da etkinliğe katıldı. Alanda Arslantepe temalı uçurtma etkinliği düzenlenirken, “Aşkar” isimli at katılımcılara tanıtıldı.

Yarışmada değerlendirmeler, Malatya Valiliği Basın Müdürü ve Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kılıç ile Turgut Özal Üniversitesi’nden öğretim görevlileri Yaşar Can Ataş ve Hüseyin Deniz tarafından yapıldı. Jüri değerlendirmesi sonucunda Kübra-Mehmet Erdoğan çifti birinci, Esengül-Mehmet Dağseven ikinci, Gönül-Erol Akyüz üçüncü oldu.

BAŞKAN TAŞKIN: “ETKİNLİKLERİ YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYORUZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, etkinlikte yaptığı konuşmada,

“Şehrimizin neresine giderseniz gidin çevre düzenlemeleri ve inşa faaliyetleri devam ediyor. Belediyeler olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son üç yılda eksik kalan sosyal ve kültürel etkinlikleri yeniden canlandırmak istiyoruz. Bu tür organizasyonlar, eski Malatya’nın canlı günlerine dönüşün bir parçasıdır. Bugün içli köfte üzerine bir yarışma düzenledik. Önümüzdeki süreçte gastronomi, müzik ve spor alanlarında etkinliklerimizi artıracağız”

ifadelerini kullandı.

Kübra Erdoğan,

“Yöresel yemeklerin yaşatılması ve tanıtılması açısından bu tür etkinlikler önemli. Bu organizasyonların devam etmesini istiyoruz”

dedi.

Mehmet Erdoğan,

“Bu etkinlik Malatya’nın kültürel değerlerine katkı sağlıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz”

diye konuştu.

Kerem Alp Erdoğan ise

“Ailece böyle bir yarışmaya katıldık”

ifadelerini kullandı.