Malatya’da çarşı pazarın gözü kulağı asgari ücrete gelecek ara zamma çevrilmişken, iş dünyasından "soğuk duş" etkisi yaratan bir açıklama geldi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonla mücadele vurgusu yaparak asgari ücrette ara zam tartışmalarına noktayı koydu. İşte Malatya iş dünyasını ve çalışanlarını yakından ilgilendiren o kritik açıklamanın detayları...

MALATYA'DA GÜNDEM EKONOMİ ARA ZAM BEKLENTİSİ VE GERÇEKLER

2026 yılı Haziran ayına doğru yaklaşırken, Malatya’daki asgari ücretli binlerce vatandaşın en büyük gündem maddesi olan "ara zam" konusuyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, milyonların merakla beklediği ara zam tartışmalarına dair iş dünyasının net tavrını ortaya koydu.

"KAZANIMLARI YOK SAYAMAYIZ"

Ekonomi yönetiminin bugüne kadarki risk yönetimini başarılı bulduğunu ifade eden Avdagiç, gelinen noktada enflasyonla mücadelenin öncelik olduğunu hatırlattı. Malatya gibi üretim çarklarının yeniden döndüğü şehirlerde iş dünyasının beklentilerine değinen Avdagiç, asgari ücret artışı yerine ekonomi programında "ince ayarlar" yapılması gerektiğini savundu.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM KAPISI KAPANDI MI?

Avdagiç, artan enflasyon beklentileri sonrası yükselen "ara zam" seslerine karşılık; kur politikası, ihracat ve ithalat rejiminin gözden geçirilmesinin daha öncelikli olduğunu belirtti. Bu açıklama, Temmuz ayında maaşlarında iyileştirme bekleyen Malatyalı çalışanlar arasında geniş yankı buldu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İş dünyasının bu "kapıları kapatan" tavrı sonrası, gözler hükümetin alacağı karara çevrildi. Malatya'da hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşlar, iş dünyasından gelen bu açıklamayı endişeyle takip ediyor.