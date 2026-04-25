Malatya Valisi Seddar Yavuz, Meteoroloji'den gelen son verileri paylaşarak vatandaşları acil kodla uyardı. Malatya il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve dolu yağışı için saat verildi. İşte sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı yapılan o kritik uyarı...

MALATYA’DA HAVA DURUMU ALARMI!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Malatya ve çevresinde 26 Nisan Pazar günü akşam saatlerinden itibaren şiddetli bir hava olayı bekleniyor.

VALİ SEDDAR YAVUZ: "LÜTFEN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLALIM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, beklenen hadisenin şiddetine dikkat çekerek vatandaşların can ve mal güvenliği için teyakkuzda olmalarını istedi.

HANGİ RİSKLER BEKLENİYOR?

Yapılan resmi açıklamada, yağışların metrekareye 21-50 kg arasında düşeceği tahmin ediliyor. Bu durumun beraberinde şu riskleri getirmesi bekleniyor:

· Ani sel ve su baskınları,

· Yıldırım düşmesi,

· Yerel dolu yağışı,

· Hortum ve kuvvetli rüzgar,

· Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar.

SAAT ARALIĞINA DİKKAT!

Uyarıda, yağışların özellikle saat 19:00 ile gece yarısı 00:00 arasında en yoğun seviyeye ulaşacağı bildirildi. Malatyalıların bu saatler arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve araçlarını dolu riskine karşı korunaklı alanlara çekmesi öneriliyor.