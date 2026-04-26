Malatya bugün doğa felaketiyle sarsıldı. Kent genelinde etkili olan dolu yağışı; özellikle Darende, Hekimhan, Kale, Akçadağ, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde kayısı bahçelerine ağır darbe vurdu. Bir yıllık emeğin dakikalar içinde yok olması üzerine siyasiler ve üreticiler ayağa kalktı.

"BORÇLAR ERTELENMELİ, DOĞRUDAN DESTEK ŞART"

Yaşanan afetin ardından saha gözlemlerini paylaşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım, üreticinin mağduriyetinin giderilmesi için hükümete ve ilgili kurumlara seslendi. Yıldırım, kayısının sadece bir meyve değil, Malatya ekonomisinin kalbi olduğunu hatırlatarak şu kritik talepleri sıraladı:

Hasar Tespit Süreci: İlçelerdeki zarar miktarı vakit kaybetmeden belirlenmeli.

İlçelerdeki zarar miktarı vakit kaybetmeden belirlenmeli. Maddi Destek Paketi: Çiftçilere acil yardım paketleri ve doğrudan nakdi destek sağlanmalı.

Çiftçilere acil yardım paketleri ve doğrudan nakdi destek sağlanmalı. Borç Erteleme: Üreticilerin banka ve tarım kredi borçları faizsiz olarak ertelenmeli.

"EKONOMİ DOĞRUDAN ETKİLENECEK"

Bilal Yıldırım, felaketin boyutunun sadece bahçelerle sınırlı kalmayacağını, bölge ekonomisinin tamamında bir durgunluk riski yarattığını vurguladı. "Bir yıllık emeğin dakikalar içinde yok olması hepimizi derinden üzmüştür" diyen Yıldırım, devletin tüm imkanlarıyla Malatya çiftçisinin yanında olması gerektiğini belirtti.

Binlerce ailenin geçim kapısı olan kayısıdaki bu kayıp için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu.